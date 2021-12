Slitterhead : le créateur de Forbidden Siren dévoile déjà son nouveau projet

On ne pensait pas en voir des nouvelles aussi rapidement, surtout quand on sait que le jeune Bokeh Games Studio n'a qu'un peu plus d'un an, mais l'homme fort derrière le premieret la franchisea donné un gros coup d'accélérateur à la communication derrière son nouveau projet : voiciPas de date ni de supports mais déjà la promesse d'une expérience très horrifique avec à la composition le retour d'Akira Yamaoka, l'une des autres stars deayant entre temps fait quelques détours dont assez récemment avec