Après 11 ans d'attente et de souhaits, Remedy officialise enfin Alan Wake 2

11 ans, c'est long, mais cette fois et selon les dires-mêmes de Remedy, « les étoiles se sont alignées » pour pouvoir accueillir l'annonce officielle degrâce aux sous d'Epic Games même s'il faudra prendre son mal en patience : la sortie visée, c'est pour un vague 2023, et ce sur PC et consoles de nouvelle génération.Le point important qui accompagnera ce premier teaser est qu'il s'agira cette fois d'un véritable survival-horror, là où le premier était bien plus doux dans le genre, sauf au niveau de l'ambiance.