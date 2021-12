On peut dire qu'il aura pris son temps mais c'est donc environ 5 ans après son annonce que le petita enfin récupéré une date de sortie : ce sera le 16 mars 2022 sur PC, Xbox Series et Xbox One, avec même une démo jouable préalable le 14 décembre.En voici un nouveau trailer, avec en passant la promesse d'une traduction FR (au cas où).