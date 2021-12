Halo Infinite : trailer de lancement

A une semaine pile de son arrivée, la campagne solo deaccueille son trailer de lancement on constatera avec le recul qu'il s'agit donc de la première véritable bande-annonce livrée par 343 Industries depuis l'annonce du jeu.Parallèlement, on rappelle que ceux qui sont sur le multi ont droit depuis aujourd'hui à une nouvelle modification du système d'expérience avec davantage de gains pour les 6 premières parties afin de ne pas laisser pour compte ceux qui ne peuvent pas passer 4h par jour sur le jeu, et tout simplement motiver à y revenir un peu chaque jour.