Marvel's Avengers : le contenu Spider-Man n'aura aucune mission inédite ou stage dédié

Toujours attendu pour le 30 novembre, le DLC Spider-Man pour, exclusif aux supports PlayStation, se dévoile pleinement avec une vidéo signée IGN et une précision prouvant que Crystal Dynamics a parfaitement su jouer sur les mots pour entretenir le flou jusqu'à maintenant : ce contenu exclusif aux supports PlayStation n'aura rien d'une pure extension façon Black Panther et Hawkeye, puisqu'il n'y aura aucun ajout narratif, donc ni missions ni stages dédiés à l'homme-araignée.De fait, le personnage ne pourra être manié que dans des niveaux déjà traversés, résultant d'une toile qui s'accroche dans les nuages comme à l'ère PlayStation 2, avec tout de même pour la forme quelques cinématiques d'introduction et de nouveaux fichiers audio à chopper.