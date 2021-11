Après le changement de date, Sifu revient expliquer ses mécaniques de gameplay

Pas plus tard qu'hier, nous apprenions quebénéficierait d'une légère avancée sur sa date de sortie (en oubliant que le jeu été reporté de plusieurs mois), le lancement passant du 22 février 2022 au 8 du même mois pour esquiver quelques poids lourd à venir.Les développeurs complètent l'annonce avec deux nouvelles vidéos de gameplay que voici, la première s'attardant sur le système de combat qui se devra d'être le point fort de l'expérience vu le style, tandis que la deuxième rappellera la petite originalité du titre : plus vous enchaînerez les échecs, plus votre personnage vieillira avec plusieurs paliers jusqu'à la mort (votre perso aura de moins en moins de PV). Vous aurez néanmoins possibilité de refuser de réapparaître plus vieux en retournant au dernier checkpoint, mais sachez que le « vieillissement » est l'unique moyen d'acquérir certaines compétences.