Petite surprise venant de la cinquième collaboration dans: on s'attendait une nouvelle fois à une production maison de Capcom (après Stories 2, Street Fighter, Mega Man et Okami), mais c'est finalement en deal avec SEGA quedéboulera le 26 novembre avec quêtes et costumes à débloquer, en ajoutant que ce contenu sera disponible Day One sur la version PC (le 12 janvier donc).On vous laisse avec le trailer, fourni avec une musique pleine de nostalgie.