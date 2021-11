Dragon Ball : The Breakers, la nouvelle adaptation (2022) que personne n'attendait

Avec 8 millions de ventes pouret autant pour, l'éternelle licence de Toriyama continue de ramener des billets à Bandai Namco qui peut donc le réinjecter dans un gros projet que ce n'est pasCar on s'attendait depuis le temps à une nouvelle adaptation pour 2022 mais probablement pas à un jeu multi asymétrique façon. Oui vous avez bien lu. En gros, 7 joueurs humains devront fuir et survivre à l'aide de divers objets face à différentes stars de la série, ou en tout cas Freezer, Cell et Buu au choix (il y en aura d'autres on imagine).Les fans profitent actuellement de la fonction dislikes encore disponible sur Youtube pour faire entendre ce qu'ils pensent de tout cela, et on notera qu'une bêta PC arrivera prochainement, sachant que le titre est également attendu sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. D'ailleurs, on ne sait même pas si ce sera un F2P.