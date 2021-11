Niantic (Pokémon GO) lance Pikmin Bloom tout en annonçant la mort de son jeu Harry Potter

Hier, Niantic lançait sa nouvelle application, un nouveau délire de réalité augmentée encore actuellement à l'état proche du podomètre de luxe pour essayer de motiver le peuple à mettre le nez dehors alors que la météo se dégrade tout doucement.Coïncidence ou pas, c'est parallèlement que l'équipe responsable de la success-storyvient d'annoncer la mise à mort de, qui vulgairement offrait la même chose que le précité mais dans l'univers pourtant commercialement porteur de la Warner, sans que cela n'ait réussi à se transmettre dans les revenus : selon Sensor Tower, on parle de 40 millions de dollars générés au total… contre 5,5 milliards pourfermera donc ses porter le 31 janvier 2022, et offrira jusque là des possibilités de jouer et grinder plus rapidement avant les adieux.