Microids : un premier teaser pour Goldorak

Alors que Microids s'apprête à sortir en l'espace d'un mois trois adaptations inédites (Les Schtroumpfs, Le Marsupilami, Astérix & Obélix), l'éditeur souhaite enfoncer le clou en dévoilant les premiers visuels ainsi qu'un teaser pour son projet surprise sur la licencedont on a encore largement le temps d'en voir une véritable présentation : ça n'arrive qu'en 2023, et sur tous les supports.Rien de plus en attendant, hormis qu'on semble partir vers un jeu d'action (surprenant) et que c'est signé par les français du studio Endroad.