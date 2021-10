Shin Megami Tensei V : un lot de DLC pour la sortie

Atlus aime les DLC et va encore le faire savoir aveccar apprenez que l'ensemble sera disponible dès la sortie même du jeu (le 12 novembre), pratique toujours aussi énervante pour les joueurs, surtout qu'il y a de nombreuses choses :- Un DLC pour ajouter des ennemis mais aussi le protagoniste de- Un autre dédié à Artémis via une quête pour ensuite la récupérer dans sa liste de démons.- Même chose avec Cléopâtre de- Et enfin encore un équivalent pour le démon Mephisto.A cela s'ajoutera 3 DLC de boost pour gratter plus facilement de l'xp, des objets spéciaux et de la Gloire (monnaie pour acheter les Miracles). En cumulé, la totale coûtera l'équivalent de 25 balles avec néanmoins une réduction si vous prenez l'ensemble, en ajoutant une édition Deluxe qui inclura le jeu et tout le contenu précité.Enfin, Atlus a confirmé durant la vidéo ci-dessous la présence d'un mode New Game Plus qui, on précise du coup, sera bien gratuit.