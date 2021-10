No Man's Sky lance sa nouvelle Expédition

L'un des patrons en matière de suivi inattendu continue de faire parler de lui : Hello Games annonce avoir déployé aujourd'hui une nouvelle MAJ de l'increvable, proposant outre quelques améliorations visuelles une quatrième expédition et pas des moindres.Car on nous promet là plusieurs heures de contenu avec pour la première fois un minimum de narration, où le joueur se retrouvera en mode seul au monde sur la planète désertique Wasan, peuplé de gigantesques vers des sables (Dune ?) qui cachent quelque chose de plus mystérieux. Petit bonus : il sera possible de chopper des bébés vers pour en faire de nouveaux compagnons.