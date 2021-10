Modification des dates et collector annulé : lancement bordélique pour le retour des Schtroumpfs

Microids connaît de gros problèmes logistiques et annonce le report des(26 octobre de base) sur toute les consoles et de manière complètement dépareillée :- La date du 26 octobre est maintenue mais que sur PC.- Les versions PS4, One et Switch attendront le 5 novembre.- La version PS5 sera « pour la fin d'année ».- La version Xbox Series attendra 2022 mais avec du contenu exclu.Et ce n'est pas tout :- Les collectors PS4/One sont annulés pour des raisons logistiques.- Le collector devient donc une exclue Switch.Voilà.