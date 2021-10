Pour les deux prochaines années, Capcom veut vendre autant de jeux sur PC que consoles

Les intentions de Capcom concernant sa volonté de s'implémenter de plus en plus sur PC s'affirment clairement par les derniers propos de son PDG auprès de Nikkei : la compagnie voit désormais la plate-forme de la Master Race comme l'égal des consoles en terme de ventes pour ses propres jeux, et pour les années 2022/2023, Capcom compte tout simplement vendre autant de jeux sur PC que sur l'ensemble des consoles.Et cela débutera donc avecjustement annoncé hier sur PC le 13 janvier 2022 avec toutes les améliorations de circonstance (4K, textures refaites, compatibilité écran ultra-larges…), mais également l'extensionqui pour le coup sortira simultanément sur PC et Switch l'été prochain avec tout ce que l'on doit attendre de ce type de contenu : une nouvelle base, des régions supplémentaires, de nouvelles features de gameplay, le rang Maître pour les quêtes et un bestiaire renouvelé, avec notamment le retour du Ceanataur Shogun et le tout nouveau dragon ancien Malzeno.Pour en revenir au sujet premier, il est désormais clair que toutes les productions Capcom à venir sortiront sur PC et on peut d'ailleurs se demander si 2023 ne sera pas la bonne année pour un(ou quel que soit son nom). On rappelle d'ailleurs que pour le premier épisode, celui de tous les records, la plus grosse part des ventes en occident était sur PC. Justement.