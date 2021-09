Age of Empires IV : une grosse vidéo du multi

Grosse attente de la fin d'année pour les PCistes (et seulement eux),s'est dévoilé plus en détails avec plus exactement une grosse mise en avant de la partie multijoueur, et quoi de mieux pour bien montrer les choses que de proposer une vraie partie en live, retransmise ci-dessous (prévoyez 45 minutes sauf si vous vous contentez de picorer).Le lancement reste signé pour le 28 octobre, et directement dans le Game Pass.