Le retour de WipEout sera... sur mobiles

Untechniquement sublime sur PlayStation 5, on demande à voir, mais ce ne sera pas pour tout de suite (et peut-être même jamais), Sony nous gratifiant à la place de, une production mobile reposant sur un système de deck de cartes. Admettons…D'ailleurs, on ressent tout l'amour de Sony pour la licence puisque PlayStation n'aura absolument rien à voir avec le jeu, qui sera édité par Rogue Games et produit par Amuzo. Sinon ça sort début 202 pour ceux que ça intéresse.