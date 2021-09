Uncharted : Legacy of Thieves Collection va venir squatter la PS5 mais aussi le PC

Alors que les rumeurs évoquent un nouvel épisode mais aussi la trilogie de base sur PC, le PlayStation Showcase a annoncé tout autre chose : unequi réunira doncet, sur PlayStation 5 forcément dès début 2022, mais aussi « un peu plus tard » sur PC (Steam/EGS), cette version étant spécialement développée par Iron Galaxy.Le timing est plutôt bon quand on sait que le film va sortir dans les salles en février, mais on se demandera tout de même pourquoi les trois premiers épisodes n'arrivent pas avant sur PC, ce qui aurait quand même été plus logique. On ne se posera en revanche aucune question concernant l'upgrade « payante » : Sony n'a rien promis à ce sujet donc ils ne vont sûrement pas se géner.