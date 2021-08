Sifu s'envole aussi pour 2022

Un report puis un deuxième entrave toute possibilité pourde sortir cette année, et les parisiens de Soclap en annonce donc le lancement pour le 22 février 2022, toujours sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4.La conférence GamesCom de Geoff Keighley a permis d'obtenir un nouveau trailer de ce jeu d'action qui aura sa petite touche d'originalité : chaque échec fait vieillir le personnage, jusqu'à l'inéluctable mort. Si cela arrive, il sera possible de recommencer en gardant toutes les capacités acquises.