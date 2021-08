Crysis Trilogy : le comparo PS3 VS PS5

Parce qu'il n'y a aucun contrat marketing sur la tête de, il n'y avait aucune raison que Crytek privilégie sa communication chez l'un ou l'autre, et c'est ainsi qu'après le comparo Xbox 360 VS Xbox Series X, voici la même chose, mais cette fois entre la PlayStation 3 et la PlayStation 5.Donc on rappelle qu'en terme de résolution, ce sera boosté (4K dynamique), même chose avec le frame-rate (60FPS, heureusement), et que c'est toujours prévu en fin d'année sur PC, PS4, One, Switch, avec version boîte pour les consoles de Sony et Microsoft. Et non, il n'y a pas de versions purement New Gen, juste un petit bonus technique par la rétrocompatibilité.