Back 4 Blood : trailer de la version PC

Petit retour suravec un trailer vantant les mérites de la version PC, compatible DLSS dès sa sortie (pour ceux qui ont le matos compatible) ainsi que les fondamentaux coté résolution, options écran large et même multi-écrans, déblocage du frame-rate…Ce qui permet de rappeler que ceux qui ont précommandé le jeu quel que soit le support pourront tâter la bêta du 5 au 9 août, tandis que les réticents devront simplement attendre la période du 12 au 16 août pour que cette version d'essai soit accessible à tous.Le produit final arrivera lui le 12 octobre, et on continue de croiser les doigts pour obtenir un résultat aussi bon quedes mêmes développeurs, au moins en matière de replay value.