Streets of Rage 4 : date et prix du DLC

L'extension « Mr. X Nightmare » dedévoile ses plans de sortie : ce sera pour ce 15 juillet au prix de 7,99€. Un DLC qui on rappelle offrira trois nouveaux personnages jouables (Shiva, Max et Estel) ainsi qu'un mode survie où il faut enchaîner les vagues avec possibilité de débloquer un bonus tous les deux rounds.Petit détail notable pour les amateurs du format physique : le jeu ressortira en boîte le 28 septembre via Merge Games, avec le jeu de base et le DLC en question.