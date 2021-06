Flight Simulator : la nouvelle MAJ disponible

Toujours dans un suivi très soutenu,s'offre déjà sa cinquième MAJ « d'optimisation graphique », donc de celles qui ont pour but d'offrir une upgrade de rendu dans divers secteurs de la planète.Et cette fois, c'est les pays du nord de l'Europe qui sont concernés (Danemark, Island, Norvège, Suède, Finlande) avec forcément une masse de « points d'intérêt » (78 au total) désormais magnifiés pour une bonne visite, sans oublier une centaine d'aéroports revus en terme de qualité graphique, dont 5 désormais premium (ceux modélisés à la main pour un maximum de détails).On en profite pour rappeler que les versions Xbox Series sont programmés pour le 27 juillet (directement dans le Game Pass) et qu'en fin d'année, nous aurons droit à une extension en collaboration avec, et ce sera toujours gratuit.