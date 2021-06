Monster Hunter Stories 2 : un petit trailer pour la route

Et un trailer de plus pourqui ne va cette fois même pas s'embêter à apporter la moindre dose de gameplay mais juste présenter très rapidement le contexte scénaristique de cette suite mettant donc en scène Red, héritier d'un cavalier légendaire (et qui a encore tout à prouver), faisant la rencontre d'Ena qui possède l'oeuf de tous les dangers : il abrite un potentiel Rathalos qui n'a pas l'habitude de faire dans la finesse.Le trailer fait également une petite mise au point sur les bonus de l'édition Deluxe, celui de la précommande, les Amiibo… Bref, tout pour savoir à quoi s'attendre le 9 juillet prochain sur Switch et PC.