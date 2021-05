DotEmu propose un retour de Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol sur l'eShop Switch

L'espace blog avait permis d'en reparler il y a quelques semaines et c'est dans une totale coïncidence que DotEmu nous annonce le retour surprise deet sa suite spirituelle, deux jeux d'action de l'époque 16-bits qui seront portés tel quel sur l'eShop Switch le 29 juin prochain, pour 12,99€ le pack.Une petite dose de nostalgie qui sera accompagné en bonus d'un mode Musée dont on ne sait encore rien, en espérant simplement que Disney a gardé suffisamment d'artworks et concept-arts depuis bientôt 30 ans.