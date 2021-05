Biomutant s'offre un nouveau (petit) trailer

Hier, nous étions le 4 mai et c'était ce que l'on appelle le « Star Wars Day » même s'il faut avouer que nous ne sommes pas repartis avec grand-chose cette année. Tant pis, mais sachez que THQ Nordic a voulu profiter de l'occasion pour nous balancer un nouveau trailer deservant d'hommage à la saga se déroulant dans une galaxie (très) lointaine.Cela permet en outre de rappeler qu'après de nombreux reports, le titre sortira enfin dans trois semaines, et plus exactement le 25 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.