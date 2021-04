Metro Exodus : Enhanced Edition a une date sur PC (en attendant les versions PS5/SX)

Les choses se précisent pour l'édition « Enhanced » deavec dans un premier temps une sortie PC programmée pour le 6 mai, avec upgrade gratuite pour les possesseurs de l'original qui pourront relancer un run avec une grosse dose de Ray Tracing et toutes les technologies affiliées.Des versions PlayStation 5 et Xbox Series sont également programmées, mais sans date pour le moment, dans une édition complète incluant les 2 DLC, une option 4K/60FPS, une mise à jour graphique, des temps de chargement réduits et une exploitation de la Dual Sense (au moins dans la reconnaissance haptique).