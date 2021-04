Et soudain, du online pour Super Mario Party

On espérait un vrai suivi pourmais à défaut de nouveaux plateaux pourtant vivement souhaités (et surtout vu qu'il n'y en a pas des masses), Nintendo crée la surprise en proposant dès aujourd'hui une MAJ 1.1.0 apportant quelque chose d'inédit dans la franchise : un vrai mode online !La totalité du contenu est donc disponible hormis une dizaine de mini-jeux (pour éviter des couacs de latence) avec possibilité d'y jouer contre des amis ou des inconnus, ce dernier point réclamant néanmoins l'utilisation de mots de passe. Nintendo quoi. A noter qu'il sera tout à fait possible de lancer le online en étant déjà 2 sur la même console, à condition d'affronter 2 autres joueurs dans la même configuration.