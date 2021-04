Officiel : Amazon annule maintenant le projet MMORPG Le Seigneur des Anneaux Officiel : Amazon annule maintenant le projet MMORPG Le Seigneur des Anneaux

Il était encore censé être dans les cartons il y a quelques jours mais Amazon semble avoir du mal à accoucher du moindre projet ambitieux puisque que l'on apprend officiellement l'annulation du MMORPG Le Seigneur des Anneaux, deux ans après son annonce.



Selon diverses sources probablement fiables car relayées par Jason Schreier, le problème principal vient d'une négociation avortée entre Amazon et le conglomérat Tencent Holdings, maison-mère de la société chinoise Leyon Technologies qui était partenaire dans le chantier.



Du coup l'équipe a été déplacé sur d'autres projets, du moins ceux qui restent car Amazon a déjà annulé Breakaway et Crucible, et compte néanmoins sortir un jour son MMO New World malgré les nombreux reports. On notera que cela fait 7 ans que Amazon Game Studios a été créé, sans jamais sortir le moindre projet à succès depuis.