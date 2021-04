Days Gone : trailer et date de la version PC

Comme prévu,arrivera bien sur été après avoir fait son temps sur PlayStation 4 et Sony vient d'en préciser les plans avec une sortie annoncée pour le 18 mai (49,99€) sans chèque d'un intéressé puisque le titre sortira aussi bien sur Steam que l'Epic Games Store. Une version qui offrira de base des améliorations graphiques, un frame-rate débloqué, une compatibilité écran large et bien évidemment toutes les MAJ gratuites (et patchs) disponibles sur la console de Sony.Rappelons que PlayStation Studios est loin d'en avoir terminé avec cette politique, Jim Ryan ayant sous-entendu qu'une liste était déjà dans les cartons pour poursuivre ce type de portages.