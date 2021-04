NEO : The World Ends With You s'offre une date de sortie (et un nouveau trailer)

Ce n'est pas commun en ce moment mais une nouvelle période de sortie sera tenue sans report, ici pourqui arrivera bien cet été et plus précisément le 27 juillet, sur Switch et PlayStation 4 comme promis, mais également sur l'Epic Games Store qui est de plus en plus copain avec Square Enix après s'être offert l'intégral de la sagaCette suite accueille du coup une nouvelle bande-annonce avant tout basée sur le scénario, que l'on découvrira heureusement avec les textes FR ainsi qu'un choix habituel dans le doublage (japonais et US).