Streets of Rage 4 dévoile son DLC payant

Lizardcube et Guard Crush avaient teasé l'arrivée d'un nouveau contenu pouret ce sera donc plus exactement une extension appelée « Mr. X Nightmare », proposant pas moins de trois nouveaux personnages dont Estel Aguirre (les autres encore à annoncer), de nouvelles musiques, des stages/armes/ennemis inédits, la possibilité de personnaliser son style de combat ainsi qu'un gros mode Survival qui embarquera des défis hebdomadaires.Bon par contre, c'est assez costaud pour être payant donc reste à en attendre le prix. Et la date.Quelle que soit la date, ce contenu sera accompagné d'une MAJ gratuite avec un nouveau mode de difficulté, des couleurs supplémentaires et un mode training.