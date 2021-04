No More Heroes III : le nouveau trailer

Un Live s'est tenu plus tôt dans l'après-midi pour parler deet nous avons eu droit à un bon gros trailer de présentation en plus de l'annonce d'une nouvelle édition pour l'heure réservée au Japon, la « Killion Dollar Trilogy » (9800 yens, environ 89$), qui comme son nom l'indique réunira les trois épisodes dans une box spéciale.Nous verrons si nous aurons droit à la même attention et dans tous les cas, ça sort mondialement le 27 août prochain sur Switch.