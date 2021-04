Alex Kidd in Miracle World DX : nouveau trailer

Remake d'un titre forcément culte pour les trentenaires et plus,débarquera donc le 24 juin sur tous les supports, au petit prix de 20€ probablement pour anticiper une durée de vie forcément très courte.Car on y retrouvera le jeu de base qui n'était donc pas bien long, mais avec tout de même quelques niveaux inédits, et de nouvelles confrontations à base de pierre/feuille/ciseaux, le tout englobé par une nouvelle signature graphique (option switch dispo) et une remasterisation des différentes musiques.En voici un nouveau trailer, ainsi qu'un aperçu des versions boîtes.