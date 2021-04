Oddworld Soulstorm : trailer de lancement

6 longues années après son annonce (à une semaine près),sort enfin aujourd'hui sur PC via l'Epic Games Store mais également sur PlayStation 5 et PlayStation 4, en rappelant si besoin est que la New Gen de Sony intègre Day One le jeu dans son programme PS Plus.Un habituel trailer de lancement vient fêter cette sortie attendue, accompagné de quelques informations pour se préparer :- 1400 Mudokons à sauver !- Il faudra en sauver au moins 80 % pour accéder à la vraie fin.- Vraie fin qui est constituée de 2 niveaux (en plus des 15 principaux).- 30FPS sur PS4, 60FPS sur PS5N'oubliez pas en outre qu'une version boîte sortira le 6 juillet (sur PS5 et PS4).