Atomic Heart prend la pose en attendant une date

Un mode photo, c'est toujours l'occasion d'obtenir des clichés avec un léger boost graphique et Mundfish va bien pousser la chose dans son très attirantavec un rendu « ultra détaillé » comme le montre le trailer ci-dessous mais aussi ces quelques exemples dans les visuels ci-dessous.Si vous ne connaissez pas encore le jeu, c'est du FPS avec quelques mécaniques de craft et des notions de compétences, le tout dans une ambiance parfois très Bioshock, mais à la sauce soviétique. Ça sortira on ne sait encore quand sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais aussi sur consoles old-gen (normalement).