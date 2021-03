Life is Strange : True Colors annoncé, daté et accompagné de deux remasters

On s'y attendait car leaké depuis déjà quelques temps : un nouvel épisode de la franchiseest en chantier chez Square Enix et plus précisément Deck Nine, et il s'agit bien de, épisode central mais pourtant pas numéroté qui suivra l'histoire d'Alex, vivant dans une petite bourgade décidément habituel dans le genre narratif, tentant de se remettre de la mort de son frère et se découvrant l'étrange capacité de pouvoir visualiser les émotions des autres, quitte à affecter le libre arbitre de son propre esprit.L'épisode le plus ambitieux (en développement depuis plus de 3 ans) comme on peut le voir sur le plan visuel en plus de bénéficier de la motion-capture, qui d'ailleurs ne jouera pas la carte de l'épisodique : ça sortira en un seul jeu le 10 septembre sur PC, PlayStation, Xbox (cross-gen) et Stadia, avec une « Definitive Edition » incluant des remasters surprises du tout premier épisode et deCes deux remasters seront vendus à part en fin d'année, d'ailleurs peut-être aussi sur Switch à en croire certaines rumeurs.