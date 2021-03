Returnal accueille son Story Trailer

Sony et Housemarque viennent de diffuser le « Story Trailer » du rogue-like, qui donc aura un vrai scénario contrairement à beaucoup de titres du genre faisant généralement fi de cet aspect. On y incarne Selene, astronaute membre de l'ASTRA qui pour la première fois de sa carrière va désobéir aux ordres de sa hiérarchie pour suivre un mystérieux signal, l'envoyant sur la planète Atropos à l'environnement très hostile.Et comme tout rogue-like qui se respecte car c'est l'un des fondamentaux du genre, vous allez rapidement mourir pour vous réveiller dans le cockpit de votre vaisseau, quelques instants avant le crash, nous envoyant dans un second run où vous remarquez un changement dans la topographie des lieux, et ainsi de suite, le but étant d'aller de plus en plus loin grâce à vos connaissances et l'augmentation en puissance de Selene qui regagnera ses souvenirs au fur et à mesure de la progression.L'équipe ajoute que le titre disposera d'une fonctionnalité online façon Souls où vous verrez les ghosts de joueurs morts, vous permettant de récupérer des objets voir de tenter de venger leur trépas.Sortie prévue le 30 avril, exclusivement sur PS5.