Le ''teaser trailer'' de Pocky & Rocky Reshrined

Non sans un certain retard, Natsume a enfin mis en ligne le petit trailer dediffusé durant le récent Live NGPX, permettant de rappeler que le titre arrivera en fin d'année, uniquement sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.Une superbe 2D d'époque pour un retour signé Tengo Project, qui avait déjà fait plaisir aux vieux nostalgiques en nous proposantet, tous deux disponibles sur les mêmes supports, mais également sur PC pour le second cité.