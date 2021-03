Watch Dogs Legion accueille enfin son online

Après plusieurs semaines de retard,accueille enfin son mode multi du moins en partie et ça dépend surtout pour qui. Car on rappelle que les premières missions spéciales « Opérations Tactiques » sont reportées au 23 mars, et que dans tous les cas, le online ne concerne pour l'heure que les consoleux (et les quelques-uns sur Stadia) : sur PC, c'est reporté à « plus tard ».Notons que parallèlement à cela viennent de sortir deux nouvelles missions solo, uniquement pour les possesseurs du Season Pass.