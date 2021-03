Aliens : Fireteam fait les présentations

Ce n'est pas encore demain la veille que l'on aura droit à une nouvelle adaptation « solo » dans l'univers Aliens mais les fans de la franchise voudront peut-être se rabattre cet été sur le tout juste annoncé, à venir sur PC, PlayStation 5, Xbox Series mais aussi PlayStation 4 et Xbox One.Du TPS coop façonou prochainementavec :- 5 classes, chacune avec ses propres compétences- Plus de 30 armes- Plus de 70 pièces d'équipement- Environ 20 types d'ennemis, dont 11 types de XenomorphsEn voici le premier trailer, accompagné de quelques visuels.