Watch Dogs Legion : le multi est enfin daté

Normalement attendu pour la fin d'année avant que l'équipe ne préfère donner la priorité aux divers correctifs, le multijoueur dearrivera enfin le 9 mars et se présente avec cette grosse vidéo de gameplay.Concrètement, nous aurons donc trois façons de jouer, à chaque fois jusqu'à quatre joueurs :- Le classique mode libre.- L'ajout de nouvelles missions spécialement dédiées pour la coop.- Le mode Tactical Ops qui proposeront des missions à la difficulté relevée, dont le nombre s'étofferont au fur et à mesure du suivi (cinq seront disponibles le 9 mars).- Le mode Arachnobot Arena, donc du PVP avec le fameux petit robot.Les détenteurs du Season Pass pourront ajouter à la même date deux nouvelles (longues) missions en solo, et l'éditeur rappelle que le titre doit encore accueillir gratuitement de nouvelles missions et personnages, mais aussi un autre mode PVP de plus haute importance.