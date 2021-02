L'Amico Intellivision est de nouveau reportée

Vous vous souvenez de l'Amico, censée sortir audacieusement en même temps que les consoles de nouvelle génération ? Eh bien si vous aviez zappé, la console « rétro » fut reportée au printemps 2021 mais face à la conjoncture et surtout à la pénurie de composants qui frappe actuellement l'économie mondiale (ça, et accessoire la pandémie), Intellivision annonce un nouveau report pour un lancement désormais prévu pour le 10 octobre.On apprend en outre que c'est Koch Media qui se chargera de la distribution FR de cette console vendue tout de même 279,99€, fournie avec 6 jeux préinstallés tandis que 30 autres seront inclus par distribution numérique (entre 3 et 10€ le jeu), tous des exclusivités, garantis sans micro-transaction. Espérons pour les intéressés que les titres en question soient fun, à défaut d'être jolis.