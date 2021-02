Un nouveau trailer pour Asha in Monster World

Peu après avoir annoncé un chantier « quasiment » bouclé, l'équipe denous propose un nouveau trailer pour présenter le familier Pepelogoo qui nous épaulera durant cette aventure en permettant l'apport de capacités comme le double-saut ou l'absorption de projectiles, tout cela ayant pour but de renforcer un peu le coté puzzles des différents tableaux.Ce remake desortira le 22 avril prochain sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, puis un peu plus tard sur PC.