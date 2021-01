Un nouveau trailer pour Persona 5 Strikers

Parmi les grosses attentes du mois prochain, il y auraqui viendra nourrir les joueurs PC, Switch et PS4 (mais aussi PS5 du coup) et Atlus nous propose une nouvelle bande-annonce pour préparer les occidentaux à ce pseudo spin-off signé Omega Force:mais néanmoins véritable suite scénaristique du jeu original.Sortie prévue le 23 février pour être précis, avec ses sous-titres FR, et son choix dans le doublage (JP ou US).