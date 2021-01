Atelier Ryza 2 : trailer de lancement

C'est en fin de semaine et plus précisément le 29 janvier que sortira, en boîte sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, et uniquement en dématérialisé sur PC (Steam) et PlayStation 5.Voici le trailer de lancement pour cette suite qui a déjà dépassée les 200.000 unités expédiées en Asie, laissant une chance à Koei Tecmo de renouveler l'exploit du premier épisode ou du moins s'en rapprocher (le demi-million de ventes, un record pour la série). Notez que si vous achetez le jeu les deux premières semaines suivant son lancement, vous repartirez avec un pack de costumes gratos, et de même si vous avez une sauvegarde du premier.