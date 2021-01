Pokémon : un trailer pour célébrer les 25 ans

Nous sommes en 2021 (vous avez remarqué ?) et l'heure est venue pour la Pokémon Company de fêter les 25 ans de la franchise multimillionnaires avec pour débuter ce simple trailer de célébration qui accessoirement tease une mystérieuse collaboration avec la chanteuse Katy Perry pour on ne sait encore quoi.On en attend forcément davantage et sachez d'ailleurs qu'il se murmure chez quelques initiés la possibilité d'un « Poké Direct » le mois prochain, sans pouvoir pour l'heure notifier la véracité de l'information. Reste qu'il serait de toute manière temps pour un nouveau show, à la fois pour donner des nouvelles deet(tous deux sur Switch)… et pourquoi pas l'annonce d'un certain remake attendu depuis des années.