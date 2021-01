Hitman III : un aperçu de la version VR

Dans deux semaines sortira, dernier épisode de la série avant un très long moment et comme chacun le sait, Sony s'est octroyé l'exclusivité d'une version PlayStation VR qui concerne la totalité du contenu, et dont vous pouvez retrouver en aperçu ci-dessous en vidéo.On rappelle que la version PS5 ne pouvant être jouée en VR pour des raisons techniques (le casque est uniquement là pour la rétrocompatibilité), tous ceux qui achèteront la version « New Gen » repartiront avec un accès gratuit à la version PS4 qui bénéficiera de son propre launcher.