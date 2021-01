Une démo (dispo) pour Ys IX : Monstrum Nox

C'est dans environ un mois (le 5 février) que sortirasur PlayStation 4 et les plus impatients peuvent se jeter de suite sur la démo jouable mise en ligne moyennant 4,8Go de téléchargement, vous donnant accès à un bout de la ville de Balduq et deux zones pour tâter du gameplay.On rappelle que des versions PC et Nintendo Switch sont également au programme, mais se feront attendre jusqu'à l'été 2021.