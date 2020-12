Granblue Fantasy ReLink : ce sera donc pour 2022, mais aussi sur PlayStation 5

On savait que le dernier Granblue Fantasy Fes allait être l'occasion de repartir avec une fenêtre de sortie pourmais on ne s'attendait pas à voir apparaître un « 2022 » (avec version PS5 en plus de celle sur PS4), surtout quand le producteur nous disait il y a quelques temps que la prochaine fois qu'une date serait évoquée, c'est lorsque le développement serait terminé et la sortie proche.On n'en est clairement pas là, mais la politique marketing a changé en cours de route pour faire vœu de transparence et expliquer pourquoi il faudra attendre encore plus d'un an pour un titre annoncé en été 2016. Et les raisons données viennent à la fois du changement de développeur en cours de route (rappelons que c'était PlatinumGames qui était de base en charge du projet) mais aussi une refonte du moteur qui a réclamé huit mois de taf supplémentaires.Mais au moins, on a atteint le stade de l'Alpha et le titre est théoriquement jouable de A à Z (en cross-play entre les deux machines) avec désormais pour les éléments restants les améliorations graphiques, l'optimisation, la grande phase de debug, l'équilibrage et diverses modifications/ajouts coté contenu pour avoir l'excellent action-RPG que l'on espère tous.