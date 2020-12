The Callisto Protocol : quand le créateur de Dead Space... nous fait une suite spirituelle de Dead Space

Glen Schofield, c'est un mec qui a créé la franchiseet comme il n'aura visiblement plus l'occasion d'en faire un autre vu la motivation d'EA, il va proposer ce qui ressemble clairement à une suite spirituelle avec une expérience full solo attendue sur PC et « consoles » pour 2022 (donc on imagine uniquement New Gen).Une seule cinématique pour ce titre nommé, nous emmenant sur la fameuse lune de Jupiter en 2320, où vous incarnerez apparemment un prisonnier devant fuir le pénitencier de Black Iron. La promesse ? Offrir « l'un des jeux les plus terrifiants de tous les temps ».